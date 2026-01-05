В США атаковали дом вице-президента США Джей Ди Вэнса

На момент инцидента дом был пуст.

В Цинциннати, штат Огайо, задержали мужчину, который в ночь на 5 января повредил дом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Fox News.

Секретная служба США сообщила журналистам, что был задержан мужчина, который, повредил дом вице-президента США. Его задержали вскоре после полуночи.

Правоохранители рассказали журналистам, что задержанный предположительно нанес ущерб имуществу, в том числе разбил окна снаружи частного дома. После задержания мужчина был взят под стражу полицией Цинциннати.

"На момент инцидента резиденция была пуста, а вице-президент и его семья не находились в Огайо", - поделились в Секретной службе США.

Пресс-секретарь вице-президента США в разговоре с журналистами подтвердил, что Вэнс и его семья находились в Вашингтоне, когда произошел инцидент.

Вэнс рассказал, чем была полезна его ссора с Зеленским в Овальном кабинете

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отношения между Штатами и Украиной "стали намного продуктивнее" после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Вэнс сказал, что, по его мнению, во время перепалки 28 февраля "публичное выражение того, где были разногласия, а где общие интересы, было достаточно продуктивным".

