Карпа растрогала сеть расставанием дочери с отцом-военным (видео)

Муж певицы служит в ВСУ.

Украинская певица, ведущая и продюсер Наталка Карпа растрогала подписчиков видео, как ее маленькая дочь прощается с отцом-военнослужащим.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик с утренними объятиями мужа и дочери Златы. Как известно, Евгений Терехов (позывной "Титановый Джексон") является ветераном АТО, также он служит в рядах Вооруженных сил Украины во время полномасштабного вторжения. По словам Карпы, сегодня мужчина как раз возвращался к выполнению военных обязанностей:

"Утренние объятия Златы с папой. Папа возвращается на службу...".

На втором видео можно увидеть, как Терехов стоит на улице и машет руками девочке, которая смотрит на него из окна. "Златка разбудила дедушку, чтобы он ее подсадил на окно и она смогла папе показать сердечко", - добавила певица.

Напомним, в прошлом году ходили слухи о возможном разводе Наталки Карпы и Евгения Терехова. Осенью артистка решила прокомментировать это, расставив все точки над "і". Она рассказала подписчикам, что их брак действительно пережил непростые времена, однако им удалось сохранить семью.

