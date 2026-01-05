Кейт Миддлтон столкнулась с непростым выбором в воспитании принца Джорджа, - СМИ

В будущем именно ее старший сын должен стать королем.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон чувствует особую ответственность в воспитании принца Джорджа и пытается найти баланс между подготовкой будущего короля и желанием подарить сыну обычное детство.

Об этом говорится в новом профиле Кейт, опубликованном королевским обозревателем The Times Кейт Мэнси, которая дала ему название "Кейт будет королевой, которая действительно умеет слушать". По ее словам, одним из главных страхов Кэтрин является то, чтобы старший сын никогда не чувствовал себя одиноким.

Несмотря на королевский статус, Кейт и принц Уильям прилагают максимум усилий, чтобы их дети - 12-летний Джордж, 10-летняя Шарлотта и 7-летний Луи - жили как можно более обычной жизнью. В частности, принцесса настаивает на том, чтобы лично отвозить и забирать детей из школы, а не перекладывать это на няню. Джордж также привык помогать в бытовых делах и сопровождать родственников во время повседневных дел.

Профиль также открывает Кейт с менее формальной стороны. Она предстает как человек, склонный терять телефон, шутить о "диковатой" энергии своих детей и признаваться в "материнском чувстве вины". Отдельно в материале упоминается борьба с онкологическим заболеванием, которая изменила ее взгляд на жизнь, духовность и приоритеты.

Сейчас главным фокусом Кейт и Уильяма остается семья и постепенная, осторожная подготовка Джорджа к его будущей роли. В прошлом году мальчик уже принял участие в нескольких публичных мероприятиях - в частности посетил Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле и встречи с ветеранами.

