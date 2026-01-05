Швейцария замораживает активы Мадуро: Вloomberg раскрыло подробности

Этот шаг имеет целью гарантировать, что потенциально незаконно приобретенные активы не будут выведены за пределы Швейцарии.

Швейцарское правительство заморозило любые активы, которые имеют в стране венесуэльский диктатор Николас Мадуро и лица, близкие к нему.

Об этом сообщает Вloomberg. Замораживание этих активов вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего уведомления.

Швейцарское министерство иностранных дел не сообщило, сколько именно активов, связанных с Мадуро, хранится в стране. В то же время правительство Швейцарии заявило, что замораживание активов происходит в связи с потерей Мадуро власти, что создает возможность того, что Венесуэла в будущем начнет процедуру правовой помощи в отношении незаконно приобретенных активов.

Видео дня

При этом утверждается, что замороженные активы не имеют отношения ни к одному из членов действующего правительства Венесуэлы.

Замороженные активы стран в Европе

Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины российские активы, находящиеся в ЕС, были заморожены. Однако до сих пор в Евросоюзе нет единства относительно передачи этих активов в качестве репарационного кредита для Украины.

В частности, против этого выступил глава правительства Бельгии Барт Де Вевер, который назвал возможную конфискацию российских денег кражей.

"Безусловно, есть лучшие решения, чем красть деньги российского центрального банка. Это радикальный шаг. Я думаю, это очень глупо и необдуманно", – сказал премьер Бельгии.

Он пояснил, что опасается судебных исков в случае, если Европейский Союз решит конфисковать российские активы, находящиеся на балансе Euroclear. Именно там хранятся 193 миллиарда евро российских активов, замороженных после начала полномасштабной войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: