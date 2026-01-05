Швейцария замораживает активы Мадуро: Вloomberg раскрыло подробности

Швейцарское правительство заморозило любые активы, которые имеют в стране венесуэльский диктатор Николас Мадуро и лица, близкие к нему.
Об этом сообщает Вloomberg. Замораживание этих активов вступает в силу немедленно и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего уведомления.
Швейцарское министерство иностранных дел не сообщило, сколько именно активов, связанных с Мадуро, хранится в стране. В то же время правительство Швейцарии заявило, что замораживание активов происходит в связи с потерей Мадуро власти, что создает возможность того, что Венесуэла в будущем начнет процедуру правовой помощи в отношении незаконно приобретенных активов.
При этом утверждается, что замороженные активы не имеют отношения ни к одному из членов действующего правительства Венесуэлы.
Замороженные активы стран в Европе
Как известно, с началом полномасштабной войны РФ против Украины российские активы, находящиеся в ЕС, были заморожены. Однако до сих пор в Евросоюзе нет единства относительно передачи этих активов в качестве репарационного кредита для Украины.
В частности, против этого выступил глава правительства Бельгии Барт Де Вевер, который назвал возможную конфискацию российских денег кражей.
"Безусловно, есть лучшие решения, чем красть деньги российского центрального банка. Это радикальный шаг. Я думаю, это очень глупо и необдуманно", – сказал премьер Бельгии.
Он пояснил, что опасается судебных исков в случае, если Европейский Союз решит конфисковать российские активы, находящиеся на балансе Euroclear. Именно там хранятся 193 миллиарда евро российских активов, замороженных после начала полномасштабной войны против Украины.