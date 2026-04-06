Альтернативы Patriot для Украины не существует: эксперт назвал причину

Сейчас для Украины нет альтернативы зенитно-ракетным комплексам Patriot. Об этом сообщил Олег Катков, главный редактор портала Defense Express, в эфире телеканала "Суспильне".
В частности, его спросили о вероятности того, что Украина может получить еще меньше ракет для Patriot.
Катков напомнил, что ракеты покупаются европейцами за деньги в США, и для Соединенных Штатов - это бизнес, потому что они продают ракеты по самостоятельно установленной цене.
"Альтернативы Patriot фактически не существует, по крайней мере, в таком количестве и с такой доказанной эффективностью и т. д. Потому что у Украины есть ориентировочно до десяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые точно перехватывают баллистические ракеты. И всего до двух зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которые перехватывают ее значительно хуже", - отметил аналитик.
Он заметил, что в Офисе президента и в Командовании Воздушных сил ВСУ уже давно говорят о том, что Украине нужны именно такие комплексы, как Patriot, не упоминая о SAMP/T, которые, вероятно, не доказали свою эффективность.
Вместе с тем, он пояснил, что для Украины ситуация с поиском каких-либо аналогов Patriot осложняется тем, что две другие страны, обладающие технологиями создания зенитно-ракетных комплексов с возможностью перехвата баллистических ракет, а это - Израиль и Южная Корея, не продают Украине свои комплексы.
Катков напомнил, что Израиль создает комплекс "Праща Давида" и Barak MX:
"Израиль не то что не помогает Украине, не то что не продает вооружение, он и блокирует реэкспорт своего вооружения в Украину, начиная с 2022 года".
При этом он напомнил, что Южная Корея имеет комплекс KM-SAM II. Этот комплекс в Персидском заливе продемонстрировал, что может сбивать баллистические ракеты.
"Но и Сеул по непонятным для меня причинам также не продает Украине вооружение", - добавил Катков.
По его словам, Украина просила Южную Корею продать этот комплекс, но в Сеуле отказали. Таким образом, он подчеркивает, что альтернативы Patriot для Украины не существует.
Как сообщал УНИАН, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение этого годаУкраина получит версию системы SAMP/T, которую будет тестировать против баллистики.
Также он отмечал, что Украине для производства ракет, способных сбивать российскую баллистику, нужны только лицензии США, которых пока наше государство не получило.