Альтернативы Patriot для Украины не существует: эксперт назвал причину

У Израиля и Южной Кореи есть системы, способные сбивать баллистические ракеты, но эти страны отказались продавать их Украине.

Сейчас для Украины нет альтернативы зенитно-ракетным комплексам Patriot. Об этом сообщил Олег Катков, главный редактор портала Defense Express, в эфире телеканала "Суспильне".

В частности, его спросили о вероятности того, что Украина может получить еще меньше ракет для Patriot.

Катков напомнил, что ракеты покупаются европейцами за деньги в США, и для Соединенных Штатов - это бизнес, потому что они продают ракеты по самостоятельно установленной цене.

"Альтернативы Patriot фактически не существует, по крайней мере, в таком количестве и с такой доказанной эффективностью и т. д. Потому что у Украины есть ориентировочно до десяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые точно перехватывают баллистические ракеты. И всего до двух зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которые перехватывают ее значительно хуже", - отметил аналитик.

Он заметил, что в Офисе президента и в Командовании Воздушных сил ВСУ уже давно говорят о том, что Украине нужны именно такие комплексы, как Patriot, не упоминая о SAMP/T, которые, вероятно, не доказали свою эффективность.

Вместе с тем, он пояснил, что для Украины ситуация с поиском каких-либо аналогов Patriot осложняется тем, что две другие страны, обладающие технологиями создания зенитно-ракетных комплексов с возможностью перехвата баллистических ракет, а это - Израиль и Южная Корея, не продают Украине свои комплексы.

Катков напомнил, что Израиль создает комплекс "Праща Давида" и Barak MX:

"Израиль не то что не помогает Украине, не то что не продает вооружение, он и блокирует реэкспорт своего вооружения в Украину, начиная с 2022 года".

При этом он напомнил, что Южная Корея имеет комплекс KM-SAM II. Этот комплекс в Персидском заливе продемонстрировал, что может сбивать баллистические ракеты.

"Но и Сеул по непонятным для меня причинам также не продает Украине вооружение", - добавил Катков.

По его словам, Украина просила Южную Корею продать этот комплекс, но в Сеуле отказали. Таким образом, он подчеркивает, что альтернативы Patriot для Украины не существует.

Как сообщал УНИАН, 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение этого годаУкраина получит версию системы SAMP/T, которую будет тестировать против баллистики.

Также он отмечал, что Украине для производства ракет, способных сбивать российскую баллистику, нужны только лицензии США, которых пока наше государство не получило.

Вас также могут заинтересовать новости: