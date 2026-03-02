Patriot полностью не защититят Украину от баллистики даже без дефицита ракет до них, - эксперты

Для этого необходимо выстроить эшелонированную противоракетную оборону, которая будет охватывать более мощные комплексы, чем Patriot.

Появилось видео, которое продемонстрировало, почему даже если в Украине не будет дефицита ракет PAC-3 MSE, Patriot не сможет на 100% защитить Украину от российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил украинский военный портал Defence Express.

В частности, недавно в сети появилось видео с очередной ракетной атаки Ирана на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которое наглядно показывает, почему это так. Так, на видео можно увидеть, что ЗРК Patriot сначала запускает две ракеты-перехватчики CRI или MSE по баллистической ракете. Это стандартный залп по одной цели, который в зависимости от сложности цели может состоять из 3-4 зенитных ракет. Для сравнения, в Украине на одну цель пускают только одну ракету из-за их дефицита.

"Далее в видео можно увидеть, что обе ракеты промахиваются, на что указывают их детонации после промаха. Это вероятно результат срабатывания усилителя летальности. Несмотря на то, что MSE действует по принципу "hit-to-kill", уничтожая цель физически разрушая ее прямым попаданием, но эти ракеты все еще имеют небольшую боевую часть массой около 8 кг, чтобы повысить шансы на поражение и окончательное разрушение. После промаха Patriot успевает запустить еще одну ракету, которая также не попадает, и иранская баллистическая ракета наносит удар по территории авиабазы. То есть, использовав сразу три противоракеты Patriot, не удалось перехватить одну иранскую баллистическую ракету", - говорится в материале.

Эксперты подчеркнули, что CRI и MSE имеют очень высокую вероятность попадания. Шанс на такой неудачный перехват крайне мал, но даже запустив столько перехватчиков из такой совершенной системы, как Patriot, он никогда не равен нулю.

В Defence Express обратили внимание, что российские баллистические ракеты, которые запускают по Украине, вероятно, более тяжелые цели, чем иранские, из-за более высокого технологического уровня. Так, баллистические ракеты ОТРК "Искандер" умеют маневрировать на конечных участках, выбрасывать активные ложные цели и т.д.

Поэтому аналитики пришли к выводу, что одного Patriot для надежной защиты ключевых городов Украины от баллистических и гиперзвуковых ракет будет недостаточно. Для этого необходимо выстроить эшелонированную противоракетную оборону, которая будет охватывать более мощные комплексы, чем Patriot, такие как системы ПРО семейства Arrow или THAAD (хотя даже они могут пропускать цели).

Удары Ирана

Как сообщал УНИАН, Израиль в субботу утром нанес удары по территории Ирана, среди целей были высокопоставленные представители иранской власти.

Однако Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

