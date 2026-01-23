В Польше анонсировали встречу Зеленского с Навроцким

Также оба президента проведут встречу с лидером Литвы Гитанасом Науседой.

В воскресенье, 25 января, в Литве должна состояться встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Как отметил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич, лидеры Польши и Украины вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой примут участие в торжествах по случаю 163-й годовщины Январского восстания поляков против российского господства.

"В Вильнюсе встретятся три президента – Гитанас Науседа, Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. В частности, они вместе примут участие в святой мессе в Архикафедре Вильнюса. Это объединяющий элемент – общая история борьбы с царской Россией и нынешняя борьба украинцев против Российской Федерации. Такая историческая параллель создает хорошую основу для переговоров", – отметил Лескевич.

Видео дня

Он также добавил, что будет возможность для разговора между президентами Навроцким и Зеленским.

Отношения Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Владимир Зеленский впервые встретился с новым президентом Польши Каролем Навроцким. Они провели "длительную жесткую, но честную партнерскую беседу". Тогда Навроцкий подчеркнул, что визит Зеленского является плохой новостью для России, потому что он подтверждает стратегическое единство Польши и Украины, но в то же время он не снимает с повестки дня необходимости решения сложных исторических вопросов.

В начале года Навроцкий заявил, что между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы, и над их решением необходимо работать.

Вас также могут заинтересовать новости: