Такого нет почти нигде в мире: посол ЕС назвала главную проблему Верховной Рады

Число депутатов в парламенте не стоит сокращать.

Украинский парламент часто с большим трудом принимает сложные решения. И одной из причин этого является чрезвычайно высокий порог для принятия законов, установленный в Конституции. Об этом сказала в интервью УНИАН посол ЕС в Украине Екатерина Матернова, отметив, что такого подхода нет фактически ни в одном другом парламенте.

"Требуется 50% плюс один голос, но не от депутатов, присутствующих в зале, что является нормой в других парламентах. Необходимо 50% плюс один голос от теоретического количества депутатов, то есть от 450 депутатов. Это число включает депутатов с временно оккупированных территорий и Крыма. Фактически ваш парламент никогда не имел полного состава в 450 депутатов, однако требование в 226 голосов остается", – пояснила Матернова.

Она добавила, что при текущем количестве депутатов, которое составляет около 385 человек, это фактически предполагает 60% голосов действующих депутатов. В мире очень мало парламентов, которые на регулярной основе работают с такими требованиями. Обычно подобные "супербольшинства" применяются для специальных законов или конституционных законов, либо различных типов законов с очень высокими порогами, но не для обычного законодательства.

"Я убеждена, что в мире нет парламента, который мог бы на постоянной основе принимать решения при таком уровне поддержки. Это чрезвычайное большинство – 60%... В нынешних условиях украинская Конституция фактически требует 60% поддержки для принятия одного закона. Я не знаю, осознают ли люди, когда так критикуют Раду, что это не является нормой для других стран", – отметила она.

Она пояснила, что, по ее мнению, не стоит уменьшать количество депутатов:

"Однако требование 50% плюс один голос от количества депутатов, которого в реальности никогда не существовало, является очень высоким и сложным барьером, который очень трудно преодолеть".

Проблемы в Верховной Раде

Ранее народный депутат и председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что политический кризис является препятствием для принятия многих законов. И не только касающихся МВФ, но и тех, что касаются евроинтеграции.

13 марта народный депутат из группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко отметил, что десятки нардепов из партии "Слуга народа" написали заявления об уходе. Речь идет, по его данным, о 50-60 человек.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народным депутатам Украины придется либо "служить" в Верховной Раде, либо идти на фронт.

