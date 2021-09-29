Еврокомиссия не сообщала об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, отметил спикер украинского Министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть", – подчеркнул спикер.

Дипломат напомнил, что 4 августа Европейская комиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности, с Украиной. В докладе анализировались 2020-й год и первая половина 2021-го года.

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"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашей страной критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся уже в ближайшее время", – добавил Николенко.

Спикер отметил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, в которой украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для надлежащего функционирования безвиза происходит на должном уровне", – заявил дипломат.

Как сообщило "Радио свобода", Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, Италия и Словакия вынесли свои оценки относительно работы либерализованного визового режима со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины. В частности, несколько стран ЕС заявили, что Украина остается "поводом для беспокойства".

Напомним, в четвертой докладе Европейской Комиссии относительно механизма приостановки безвизовых режимов был высказан совет Украине укреплять усилия в борьбе с коррупцией и организованной преступностью в рамках выполнения требований функционирования безвизового режима, который действует для украинских граждан с 11 июня 2017 года.

Автор: Виталий Саенко