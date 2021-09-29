В 2017 году вступило в силу решение Совета ЕС о введении безвиза для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны.

По оценке работы либерализованного визового режима Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Италии и Словакии "Украина остается поводом для беспокойства".

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении редакции Радио Свобода.

Речь идет об оценке безвиза со странами Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины, что касалось четвертого отчета Евросоюза относительно хода ослабленных визового режима с этими странами, который был обнародован в августе 2021 года.

Австрия назвала механизм остановки визового режима "однозначно эффективным инструментом": "Австрия хотела бы привлечь внимание к существующему феномену, когда граждане Бангладеша законно попадают в Западные Балканы с действующими визами, а оттуда нелегально въезжают в Европейский Союз. Это нужно оценивать в дальнейшем".

Читайте такжеВ США отреагировали на" красные линии " Кремля в отношениях Украины и НАТОВ ЕС, в частности, встревожены увеличением количества заявок на предоставление убежища в отношении Молдовы. Хотя, по мнению Брюсселя, количество заявителей на предоставление убежища из Украины нуждаются в мониторинге "в меньшей степени", чем из Грузии и Северной Македонии, он выражает обеспокоенность относительно общего безвизового режима.

"В целом, Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже через несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются", – цитирует текст документа Радио Свобода.

В ЕС убедились, что принятое национальное законодательство не применяется Украиной полностью.

"Итак, принимая во внимание постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвизового режима для Украины", – говорится в оценке бельгийской стороны.

В то же время в Бельгии также добавляют, что такая оценка действует для всех стран с ослабленным безвизом. По мнению Брюсселя, механизм остановки "безвиза "пока" не имел возможности доказать свою полезность".

Безвиз Украины и ЕС

11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Они не должны искать убежища или пытаться трудоустроиться. Это будет нарушением европейского законодательства. Также украинцы для посещения стран Евросоюза должны доказать цель своей поездки.

Автор: Виолетта Орлова