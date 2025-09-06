ВСУ уже на 60 процентов обеспечиваются оружием собственного производства, - Зеленский

Президент сказал, что надо достичь запланированных целей в производстве ПВО.

За время полномасштабного вторжения России Украина значительно нарастила производство оружия и сейчас достигла показателя в 60 процентов обеспечения Сил обороны собственным оружием. Об этом сообщил в обращении президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории. Он уточнил, что это предприятие будет производить компоненты для украинских ракет и дронов.

"За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60 процентов оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - подчеркнул Зеленский.

По данным президента, есть еще цели, которых надо достичь - речь идет о производстве различных типов систем ПВО.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", - резюмировал глава государства.

Как писал УНИАН, недавно президент анонсировал массовое производство ракет "Фламинго". По его словам, оно должно быть запущено в начале 2026 года. Зеленский добавил, что ракета успешно прошла испытания.

Тем временем, к боевым задачам уже допустили ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava, который, по оценкам главы Минцифры Михаила Федорова, превосходит российский "Ланцет". Однако точные характеристики этого дрона не разглашаются из соображений безопасности.

В целом, как сообщалось, Украина уже выпускает столько же дальнобойных дронов, сколько РФ выпускает "Шахедов". Эксперты оценивали темпы выпуска в 3000 единиц в месяц. При этом украинские дроны значительно дешевле.

