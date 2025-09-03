Производство артиллерии "разбросано" по стране, а его часть вообще находится за рубежом.

Украинская оборонка изготовила 345 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок "Богдана". Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на информацию, которая была обнародована во время оборонной выставки MSPO 2025.

Специалисты напоминают, что темпы производства этой системы составляют 30 единиц в месяц. Поэтому общее количество в сотни построенных САУ не должно никого удивлять.

Также обнародовано количество построенных прицепных гаубиц "Богдана-Б", которое составляет почти 100 единиц. Последнюю начали серийно производить лишь недавно - в июле сообщалось о пяти переданных партиях.

В целом можно констатировать существенный прогресс украинского ОПК, если говорить об артиллерии. Сегодня Украина имеет значительный промышленный потенциал и в теории может в значительной степени обеспечить потребности армии в артиллерийских системах.

Отметим, что производство артиллерии "разбросано" по стране, а его часть вообще находится за рубежом. В дальнейшем работы можно будет проводить полностью в Украине.

Новое украинское оружие - последние новости

Ранее в Сеть выложили фото украинского МиГ-29 с новой отечественной управляемой авиабомбой. Речь идет об аналоге российского Модуля планирования и коррекции (МПК). Предполагается, что украинская бомба может поражать цели на дальности не менее 60 километров.

Другой новинкой отечественного ОПК стала небольшая управляемая авиабомба, похожая на те, которые запускают БПЛА Bayraktar TB2. Новый украинский боеприпас, вероятно, изготовили на 3D-принтере.

