Президент отмечает, что важно финансирование этой ракетной программы.

Уже в начале 2026 года должно быть запущено массовое производство украинских ракет "Фламинго". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, как продвигается ракетная программа Украины "Фламинго".

Он отметил, что уже были успешные испытания этой ракеты. "И пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 тысячи километров и это важно", - сказал Зеленский. При этом добавил, что до того времени, пока у нас нет возможности применения сотни ракет, много говорить на эту тему нецелесообразно.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", - сказал президент Украины.

Видео дня

По его словам, важен успех в испытании и необходимое финансирование этой программы.

Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" - что известно

Как сообщал УНИАН, украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет много важных преимуществ, а именно вес боевой части в 1000 кг и дальность полета до 3 тысяч км.

Defense Express пишет, что, вероятно, ракета имеет простую конструкцию для массового производства, однако, как, вместе с преимуществами она имеет и недостатки.

Аналитики напомнили, что взлетный вес FP-5 "Фламинго" составляет 6 тонн, а размах крыльев - 6 метров. Если сравнивать, то у учебно-учебного самолета Л-39 "Альбатрос" максимальный взлетный вес 4700 кг при размахе крыла 9,5 метра.

Вас также могут заинтересовать новости: