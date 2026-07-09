Цены на топливо в Украине снова начнут расти: эксперт назвал сроки

Новый виток конфликта США-Ираном вызовет очередной скачок цен.

Цены на все виды топлива на АЗС вырастут примерно на 3 гривни во второй половине июля. Об этом в эфире "Новости.live" сообщил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Главным фактором стало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое перечеркнуло предыдущие мирные договоренности между Ираном и США.

"Снижение цен закончилось. Вновь начались боевые действия в Персидском заливе. Газойль уже стоит 100 с лишним долларов – в пересчете на гривню это до 5 гривень за литр, и эта основа уже заложена. Возможно, могло бы быть какое-то потенциальное снижение еще на 2 гривни. Но уже можно говорить о потенциальном повышении цены на 3 гривни", – считает Леушкин.

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Активное подорожание начнется после 19 июля, считает эксперт. И многие сейчас заинтересованы в повышении цен.

"Это произойдет не в ближайшее время, но основа для повышения уже есть. Активная фаза начнется после окончания чемпионата мира по футболу, осталось не так много времени. Всем сейчас выгодно повысить цену – высокий сезон, жатва, максимальный спрос на нефть. Рынок нужно "качать", чтобы зарабатывать. На спокойном рынке никто еще не заработал", – отмечает Леушкин.

Цены на нефть – последние новости

8 июля через Ормузский пролив прошло лишь небольшое количество нефтяных танкеров, при этом суда со сжиженным газом по магистрали не проходили. В настоящее время пролив фактически разделен на зоны влияния: северную иранскую и южную оманскую, находящуюся под протекцией США.

Соответственно, стоимость нефти выросла более чем на 2%. Американские военные нанесли авиаудары по Ирану и возобновили санкции на продажу местной нефти.

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