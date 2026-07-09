Стилисты назвали стрижку №1 лета-2026 для коротких волос

Эта прическа сочетает стиль, легкость в уходе и универсальность.

Короткие женские стрижки не теряют популярности. И одним из главных трендов лета 2026 года стала бикси, пишет журнал Parade.

Эта прическа уже была невероятно популярна в 90-х, когда ее выбирали Кэмерон Диас, Холли Берри и Мег Райан. Новый всплеск интереса к ней начался около 2021 года, а с возвращением моды на эстетику 90-х бикси окончательно закрепилась среди главных трендов текущего года. Сегодня ее можно увидеть не только на знаменитостях, но и в повседневной жизни.

Бикси сочетает в себе стильный внешний вид и практичность. Она выглядит современно, слегка дерзко и при этом не требует сложной укладки. Обычно достаточно лишь высушить волосы феном, если стрижка выполнена профессионально. Большое количество укладочных средств тоже не понадобится - естественная текстура здесь смотрится намного выигрышнее.

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За последние годы многие модные тенденции быстро появлялись и так же быстро исчезали. Однако бикси выглядит как исключение. Эта стрижка остается востребованной благодаря своей универсальности и удобству.

Стрижка бикси - что важно знать

По словам стилистов, бикси объединяет черты сразу двух культовых стрижек - пикси и боба. По длине она занимает промежуточное положение: длиннее классической пикси, но заметно короче привычного боба.

Такой вариант подходит практически для любого типа волос - прямых, волнистых, кудрявых, густых или тонких. Благодаря многослойной технике опытный мастер легко адаптирует стрижку под особенности лица, сделав образ более гармоничным.

Чем бикси отличается от пикси и боба

Основное различие между этими стрижками - длина. Пикси считается самым коротким вариантом. Волосы на затылке состригаются настолько коротко, что собрать их в хвост практически невозможно. Бикси оставляет немного больше длины, благодаря чему появляется простор для экспериментов с укладкой. Можно сделать прямой или косой пробор, а также выбрать челку - воздушную, удлиненную или более плотную.

По сравнению с бобом бикси остается заметно короче. Чаще всего длина заканчивается в промежутке между мочкой уха и подбородком, тогда как классический боб может доходить не только до подбородка, но и до плеч.

Еще одна характерная особенность бикси - большое количество внутренних слоев. Именно они помогают создать дополнительный объем, что особенно важно для обладательниц тонких волос.

Почему бикси снова стала популярной

Возвращение моды на 90-е стало одной из главных причин нового успеха этой стрижки. Сегодня снова актуальны многие тенденции того времени: одежда с эффектом тай-дай, джинсовые комбинезоны, прямые джинсы, байкерские ботинки, чокеры и другие культовые детали. Бикси отлично вписывается в эту эстетику.

Не менее важным преимуществом считается простота ухода. Стрижка не требует ежедневной сложной укладки, хотя поддерживать аккуратную форму придется регулярными визитами к парикмахеру.

Кроме того, бикси остается одной из самых универсальных коротких стрижек. За счет различных вариантов длины, челки, пробора и многослойности ее можно подобрать практически под любую форму лица. Она одинаково эффектно смотрится как на прямых волосах, так и на волнистых или кудрявых локонах.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие короткие женские стрижки вернут волосам объем даже без укладки.

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