Неожиданное изменение позиции Трампа по отношению к Украине успокоило союзников по НАТО, - FT

Новый тон вселил в европейских союзников осторожный оптимизм по поводу того, что переменчивый лидер Америки совершил значительный сдвиг в пользу Киева.

Для европейских лидеров НАТО длинный список претензий Дональда Трампа к альянсу на саммите в Турции на этой неделе едва ли стал неожиданностью. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что поворот Трампа в позиции Анкары от открытой критики Владимира Зеленского к разрешению украинскому лидеру производить американское оружие стал самым ярким моментом саммита лидеров НАТО в Турции.

Новый тон вселил в европейских союзников осторожный оптимизм по поводу того, что переменчивый лидер Америки совершил значительный сдвиг в пользу Киева.

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"Все относительно просто. Трамп любит победителей. И Украина в последнее время начала побеждать", - сказал один дипломат НАТО.

Усугубляя общественное недовольство, Трамп использовал встречу с главой НАТО Марком Рютте, чтобы обрушиться с критикой на Испанию и раскритиковать Великобританию, Германию и Италию за то, что они не поддержали его войну с Ираном.

Как менялся тон Трампа

Важно, что настроение американского президента менялось с каждым часом, по-видимому, под влиянием похвалы Рютте о том, что его "руководство преобразует этот альянс".

При этом Эрдоган сделал все возможное, чтобы помочь. На закрытой встрече всех 32 лидеров турецкий президент подарил присутствующим револьверы с монограммой - с патронами.

Трамп вышел из переговорной комнаты и похвалил "огромную любовь", царившую в зале.

Отмечается, что именно теплые слова американского лидера в адрес Украины, сказанные им рядом с Зеленским, стали самым неожиданным моментом и приятно удивили европейские делегации.

Это резко контрастировало с взрывной встречей лидеров в Белом доме в феврале 2025 года, когда Трамп обрушился на Зеленского, обвинив его в неблагодарности и заявив, что у него "нет козырей".

"Трудно поверить, правда, от Овального кабинета до сегодняшнего дня… Я думаю, у нас сложились очень хорошие отношения. Это будет началом… И знаете, у страны [Украины] большое будущее", - сказал Трамп Зеленскому в Анкаре

Теперь США даже готовы предоставить Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot - важнейшего средства обороны в условиях усиливающихся бомбардировок Украины. Орисия Луцевич, заместитель директора программы по России и Евразии в Chatham House, заявила:

"Оставшаяся серьёзная угроза со стороны России в виде баллистических ракет может быть со временем нейтрализована, если Украине будут предоставлены лицензии на использование ракет Patriot. Трамп может пойти на этот шаг, чтобы изменить расчёты Путина, который считает, что может бесконечно уничтожать Украину и заставить его прекратить войну. Именно доступ Украины к американским военным возможностям в больших масштабах действительно пугает Россию".

Что говорят в НАТО

Официальные лица сообщили, что надеются, что это сигнализирует о устойчивом изменении в поддержке Киева со стороны США и усилении давления на Россию.

"Трампа проинформировали о том, что Украина в данный момент перехватывает инициативу в войне. Ему кажется, что Путин отверг выгодную сделку и теперь находится в затруднительном положении из-за превосходства Украины в технологиях беспилотников средней и большой дальности", - сказала Луцевич.

Трамп заявил журналистам, что поговорит с Путиным в среду вечером, сказав, что, по его мнению, условия российского лидера для прекращения войны "меняются".

По словам чиновников, ознакомленных с ходом переговоров лидеров, новый тон также помог европейцам не обращать внимания на другие колкости президента. Трамп "ясно" выразил поддержку США Украине и рассматривал дополнительные шаги, чтобы помочь Киеву прорваться на поле боя. Один из чиновников сказал:

"Он был порядочным и серьезным внутри зала".

Саммит, проходивший в условиях военного времени и начавшийся с очередного гнева Трампа в адрес Европы, завершился на оптимистичной ноте, заявили другие лидеры.

Заявления Трампа

Трамп, который 53 раза публично обещал положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, признался, что больше не имеет четкого срока для завершения российско-украинской войны.

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