Утверждение 'Молитвы за Украину' в качестве Духовного гимна невозможно без широкого общественного обсуждения, - Христианский корпус

Христианский корпус настаивает на привлечении к такому обсуждению военных, поскольку голос тех, кто защищает государство на фронте, должен быть услышан в первую очередь.

Решение о присвоении музыкальному произведению "Молитва за Украину" статуса духовного гимна требует полноценного общественного обсуждения, в том числе с участием военных. Об этом говорится в заявлении, распространенном объединением подразделений "Христианский корпус".

По мнению Корпуса, вопрос о выборе духовного гимна затрагивает веру, чувства и самоидентификацию миллионов украинцев, а потому решение парламента, принятое без диалога с обществом, будет этически неоправданным.

"Мы убеждены, что право иметь и свободно выражать собственную точку зрения - это и есть та демократия, которую мы ежедневно с оружием в руках защищаем на фронте", - подчеркивают в Корпусе.

Видео дня

Кроме того, Христианский корпус настаивает на привлечении к такому обсуждению военных, поскольку голос тех, кто защищает государство на фронте, должен быть услышан в первую очередь:

"Для нас "Молитва за Украину" - это голос самого народа, который на протяжении поколений поднимает дух украинцев, вселяет надежду и напоминает, ради чего стоит бороться и побеждать. Она претендует на статус национального символа, и поэтому игнорирование позиции военных обесценивает вклад тех, кто платит самую высокую цену за существование нашего государства".

Свою позицию относительно статуса и использования "Молитвы за Украину" Христианский корпус изложит на пресс-конференции.

"Молитва за Украину" или "Боже великий, единственный, нам Украину храни" - музыкальное произведение, написанное в 1885 году. Автор музыки - Николай Лысенко, автор слов - Александр Кониский (в редакции Александра Кошица). Произведение традиционно звучит в конце богослужений в храмах, используется как символический аккорд во время государственных и общественных мероприятий, широко используется украинскими общинами за рубежом.

Вас также могут заинтересовать новости: