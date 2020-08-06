Беларусь официально пока не соглашалась передать Украине задержанных "вагнеровцев" – Кулеба

Вчера состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Беларуси Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Беларусь официально не уведомляла Украину о согласии передать задержанных под Минском боевиков российской частной военной компании «Вагнера», причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в ходе онлайн-брифинга.

«Разговор между двумя президентами вчера был очень конструктивный, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украине, - мы официальной коммуникации не получали, и на данный момент она существует исключительно в виде источника из СМИ», - сказал Кулеба.

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Он отметил, что Беларусь сразу предоставила Украине список задержанных боевиков.

«Наши правоохранительные органы тщательно его проанализировали, установили кто является чистым гражданином Украины в этом списке, кто имеет украинский и российский паспорта, - но напомню, что для нас они также являются только гражданами Украины, - и кто из них участвовал в вооруженных действиях на Донбассе в составе российских вооруженных формирований или незаконных вооруженных формирований. Поэтому мы максимально все установили, мы знаем поименно этих людей и знаем сколько их, и наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их дальнейшей судьбы», - подчеркнул Кулеба.

При этом, глава МИД подтвердил, что Украина направила запрос Беларуси о выдаче задержанных боевиков Украине.

По словам министра, по состоянию на сейчас Украина удовлетворена уровнем взаимодействия с белорусской стороной.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера», подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил во время телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопрос экстрадиции в Украину боевиков российской частной военной компании Вагнера», которые причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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