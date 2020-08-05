Зеленский попросил Лукашенко об экстрадиции части задержанных "вагнеровцев" в Украину

Президенты двух стран провели телефонный разговор. В пресс-службе Зеленского раскрыли его детали.

Президент Владимир Зеленский выступает за экстрадицию части задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" в Украину.

Об этом стало известно по итогам сегодняшнего телефонного разговора Зеленского с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, стороны обсудили недавнее задержание "вагнеровцев", отметив взаимодействие в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на ее территории. В пресс-службе отметили, что Зеленский "убежден, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания".

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - заявил он.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью. Также Зеленский поблагодарил Лукашенко за гуманитарную помощь западным регионам, пострадавшим от наводнения.

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"Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 российских боевика ППК "Вагнер" и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины в Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузка которых транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством о выдаче боевиков российской ППК "Вагнера", которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

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