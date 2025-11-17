Ранее в Грузии обвинили Украину в неблагодарности.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам отреагировал на заявления спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили относительно "неблагодарности" Украины.

"Спасибо грузинской власти за все, в частности за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе, разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское ярмо, постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины", - сказал Тихий.

В то же время он пожелал грузинскому народу "европейского будущего, безопасности и достатка", даже "несмотря на пророссийскую политику действующего правительства".

Обвинения Грузии в сторону Украины: что известно

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси видит "недружественное" отношение украинских властей к народу Грузии. Он также заявил, что Украина пытается втянуть Грузию в войну против России.

"Прежде всего, это большая неблагодарность, которую мы наблюдаем со стороны украинского руководства. Украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов о том, что когда тебе оказывают поддержку, прежде всего следует выражать благодарность и не проявлять неблагодарность. К сожалению, власть Зеленского отличается своей неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", - заявил Папуашвили.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала партия "Грузинская мечта". Ее в частности обвиняют в пророссийском курсе и в фальсификациях во время выборов. После победы партии, в стране произошли массовые протесты. Также после этого резко ухудшились отношения Грузии и Запада. Так, к примеру, Тбилиси заморозили переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.

