Спикер парламента страны заявил, что поддержка Грузии для Украины не получает должного ответа от украинских властей.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с резким заявлением в адрес украинской власти, обвинив ее в "неблагодарности" к грузинскому народу, передает TV1.

Папуашвили заявил, что желает Украине мира, но считает, что украинский народ "должен быть представлен достойной властью".

"Мы видим недружественное отношение, которое власти Украины проявляют к грузинскому народу. Прежде всего, это большая неблагодарность, которую мы наблюдаем со стороны украинского руководства. Украинская власть уже получала замечания в кабинете одного из президентов о том, что когда тебе оказывают поддержку, прежде всего следует выражать благодарность и не проявлять неблагодарность. К сожалению, власть Зеленского отличается своей неблагодарностью по отношению к грузинскому народу", - заявил Папуашвили.

В своих заявлениях спикер также обвинил Киев в попытках "втянуть Тбилиси в эскалацию с Россией" и вспомнил о Михеиле Саакашвили.

"Сначала нам тайно прислали Саакашвили, потом - через заявления Подоляка - пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, возможно, и мы могли бы прогуляться по разным оккупированным регионам. Так относятся к грузинскому народу", - заявил он.

Папуашвили также заявил, что проблема якобы заключается в "пятой колонне", которая, по его словам, "размахивает флагами иностранных государств" в Грузии.

"Для них, вероятно, именно такие люди до сих пор остаются желанными лидерами, в том числе и в Грузии", - сказал он, вновь повторив пожелание мира Украине.

Напомним, термин "пятая колонна" используется для обозначения группы людей, которые ведут подрывную деятельность внутри страны в интересах внешнего врага.

Позиция Грузии в отношении Украины

Напомним, что в прошлом году в Грузии на парламентских выборах победила партия "Грузинская мечта". Эту политическую силу обвиняют в пророссийском курсе и в фальсификациях во время выборов.

Победа партии спровоцировала массовые протесты, которые были частично подавлены силой, правительство начало репрессии против недовольных. На фоне этого отношения официального Тбилиси с Западом резко ухудшились. В частности Грузия заявила о замораживании переговоров о вступлении в ЕС.

В то же время США ввели санкции против руководителя партии "Грузинская мечта", а Европарламент заявил о непризнании действующей грузинской власти.

Затем Великобритания объявила о новых санкциях, направленных против связанных с Грузией сторонников российского вторжения в Украину.

Политика Грузии в отношении Украины стала более резкой со стороны правящей партии. В апреле Грузия резко сократила сроки безвизового пребывания для граждан Украины. Изначально украинцам разрешалось свободно находиться в стране на срок до одного года. В 2023 году этот срок увеличили до двух лет, а еще через год - до трех лет.

Впоследствии стало известно, что Россия и Грузия обустроили на общей границе "подвал" для граждан Украины, которых обе страны не хотят пускать на свою территорию.

