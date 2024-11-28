Грузия не будет вести переговоры по вступлению в Европейский Союз до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает "Эхо Кавказа".
По его словам, также до конца 2028 года Тбилиси отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.
"Абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милостыню, которую Европейский Союз должен нам подать. Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", - сказал политик.
Он подчеркнул, что конец 2028 года - это то время, когда Грузия будет готова, прежде всего экономически, начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до 2030 года.
"После заявления Кобахидзе президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, а в соцсетях анонсировали стихийные митинги в Тбилиси", - пишет издание.
Вступление Грузии в ЕС - последние новости
В октябре Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС. В частности, в документе Тбилиси призвали провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.
Ранее УНИАН сообщал, что Ранее сообщалось, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если там установится однопартийная система без политической оппозиции.
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