По словам Ираклия Кобахидзе, "неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню".

Грузия не будет вести переговоры по вступлению в Европейский Союз до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает "Эхо Кавказа".

По его словам, также до конца 2028 года Тбилиси отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

"Абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милостыню, которую Европейский Союз должен нам подать. Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", - сказал политик.

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Он подчеркнул, что конец 2028 года - это то время, когда Грузия будет готова, прежде всего экономически, начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до 2030 года.

"После заявления Кобахидзе президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, а в соцсетях анонсировали стихийные митинги в Тбилиси", - пишет издание.

Вступление Грузии в ЕС - последние новости

В октябре Саммит Евросовета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС. В частности, в документе Тбилиси призвали провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.

Ранее УНИАН сообщал, что Ранее сообщалось, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если там установится однопартийная система без политической оппозиции.

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