30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий. В Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, почему он был без госохраны.
Там отметили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства. Согласно статье 6 закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность таких чиновников:
- глава Верховной Рады Украины;
- премьер-министр Украины;
- глава Конституционного Суда Украины;
- глава Верховного Суда;
- первый заместитель главы Верховной Рады Украины;
- первый вице-премьер-министр Украины;
- министр иностранных дел Украины;
- генеральный прокурор;
- министр обороны Украины;
- заместитель главы Верховной Рады Украины.
При этом в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.
"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", – говорится в сообщении.
Убийство Андрея Парубия
В субботу, 30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливаются. В городе же объявили спецоперацию "Сирена".
В Раде не исключают, что мог иметь место российский след. Нардеп Владимир Вятрович заявил, что Парубий уже переживал покушение на свою жизнь.
"Кажется, в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. Андрей Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. И даже некоторое время имел вокруг себя охрану", – рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. По его словам, делается все для раскрытия этого преступления.