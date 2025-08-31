Там отметили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства.

30 августа во Львове был убит бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Андрей Парубий. В Управлении государственной охраны (УГО) объяснили, почему он был без госохраны.

Там отметили, что выполняют задачи исключительно в рамках действующего законодательства. Согласно статье 6 закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", в местах постоянного и временного пребывания обеспечивается безопасность таких чиновников:

глава Верховной Рады Украины;

премьер-министр Украины;

глава Конституционного Суда Украины;

глава Верховного Суда;

первый заместитель главы Верховной Рады Украины;

первый вице-премьер-министр Украины;

министр иностранных дел Украины;

генеральный прокурор;

министр обороны Украины;

заместитель главы Верховной Рады Украины.

При этом в течение срока полномочий указанных в этой статье должностных лиц также обеспечивается безопасность членов их семей, проживающих вместе с ними или сопровождающих их.

"После прекращения полномочий указанные должностные лица обеспечиваются государственной охраной в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них", – говорится в сообщении.

Убийство Андрея Парубия

В субботу, 30 августа во Львове неизвестный застрелил народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Личность нападавшего и обстоятельства преступления устанавливаются. В городе же объявили спецоперацию "Сирена".

В Раде не исключают, что мог иметь место российский след. Нардеп Владимир Вятрович заявил, что Парубий уже переживал покушение на свою жизнь.

"Кажется, в 2015-2016 годах была попытка убить его гранатой. Андрей Парубий был в списке на ликвидацию со стороны России еще с 2022 года. И даже некоторое время имел вокруг себя охрану", – рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено. По его словам, делается все для раскрытия этого преступления.

