Киллер скрылся с места убийства на электровелосипеде, прихватив с собой оружие, которое было орудием преступления.

В сети показали видео с места убийства народного депутата Украины, экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия во Львове.

Как сообщают местные паблики, киллер выстрелил восемь раз, спрятал оружие в рюкзак и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.

На кадрах с места происшествия видно, что территорию обследует следственно-оперативная группа. Место убийства огородили красной лентой. Рядом видно нескольких встревоженных очевидцев. Киллера все еще ищут.

Видео дня

Андрея Парубия убили - что известно

Как известно, во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет об Андрее Парубие - бывшем председателе Верховной рады.

УНИАН рассказывал, чем был известен Парубий. Самое интересное о его политической и общественной деятельности - в материале.

По данным СМИ, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия мог убить курьер популярного сервиса. На месте нашли семь гильз. Подозреваемый движется на электровелосипеде в черном шлеме с желтыми элементами.

