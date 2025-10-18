Трамп отказался от продажи Киеву ракет "Томагавк", предпочтя переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский тщательно подготовил почву для своего визита в Белый дом 17 октября, но встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла не по плану. Американский лидер так и не объявил о предоставлении Киеву ракет "Томагавк".

Издание The New York Times пишет, что Зеленский провел несколько телефонных разговоров, говоря Трампу о необходимости передать Украине "Томагавки". Даже была информация, что президент США готов пойти на этот шаг, но после разговора с Владимиром Путиным все изменилось.

"Это дежавю. Трамп снова попался на старый трюк Путина", - сказал председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко.

Данная ситуация не нова для Украины. В течение нескольких месяцев украинцы наблюдали, как попытки привлечь на свою сторону президента США неоднократно подрывались Москвой, которая обещала новые мирные переговоры.

Нынешняя ситуация, с одной стороны, ставит Киев в неудобное положение, вынуждая ждать встречи Трампа и Путина, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. Если переговоры не принесут результатов, Украина снова попытается склонить американского лидера к предоставлению большего количества оружия. В то же время сложившаяся ситуация подтверждает, что Россия будет вести переговоры только в случае военной угрозы.

"Это показывает силу "Томагавков". Оружие не обязательно должно быть развернуто, чтобы быть эффективным и заставить Путина реагировать. Так что, очевидно, давление работает", - сказал старший директор исследовательской организации Rasmussen Global Гарри Неделку.

По его словам, согласие Путина на новую встречу с Трампом может также дать Украине временную передышку от российских авиаударов, поскольку Москва захочет показать Вашингтону, что она готова сложить оружие. Киеву нужна пауза, чтобы восстановить энергетические объекты, поврежденные в результате постоянных ударов РФ.

Нардеп Мережко сомневается, что Путин будет вести серьезные переговоры на встрече с Трампом в Будапеште. Он считает, что российский диктатор попытается "снова обмануть Трампа".

Аналитики говорят, что, если новый раунд переговоров начнется, то Украина будет в относительно более сильной позиции, чем во время предыдущих попыток переговоров.

"Томагавки" для Украины - главные новости

Во время закрытой встречи в Белом доме Владимира Зеленского с Дональдом Трампом говорили о поставках оружия, в частности дальнобойных ракет "Томагавк". Сначала президент США делал обнадеживающие заявления относительно таких поставок, но изменил свою позицию и дал понять, что не планирует предоставлять Киеву "Томагавки", поскольку лидеры разошлись во мнениях относительно будущего войны в Украине.

В свою очередь Зеленский считает, что Путин напуган возможностью поставки американских крылатых ракет. Он добавил, что Трамп не окончательно отказался от этой идеи.

