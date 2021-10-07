Последние два года государство совместно с мемориальным центром Холокоста начало работу по созданию мемориала на территории Бабьего Яра.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что советская власть из-за своего антисемитизма на протяжении десятилетий замалчивала нацистские преступления против евреев, в частности расстрелы в Бабьем Яру.

Об этом говорится в сообщении главы МКИП в Telegram.

Последние два года государство совместно с мемориальным центром Холокоста начало работу по созданию мемориала на территории Бабьего Яра, пишет министр.

"Память об этом пытались стереть на протяжении десятилетий – по простой причине: это публичный антисемитизм советской власти. И лишь относительно недавно мы заговорили об этом вслух. Мы стали все больше узнавать о деталях этой трагедии. И о жертвах оккупации", - отметил Ткаченко.

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Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и цыган, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тыс. евреев.

Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 150 тыс. человек, две трети из которых составляли евреи.

Автор: Яна Ставская