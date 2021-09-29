Ткаченко вспомнил историю с закрытием телеканалов из "пула Медведчука".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскрыл детали блокировка платформой YouTube двух кремлевских пропагандистских немецкоязычных каналов Russia Today.

Об этом он рассказал в Telegram.

По его словам, блокировка видеохостингом RT может быть связана с возможным вмешательством России в выборы в Германии.

"Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как Youtube блокирует кремлевские каналы. По моему мнению, эта блокировка неслучайно произошла после выборов в Германии. Руководитель RT не говорит, почему именно Youtube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причину наверняка знает. Возможно, речь идет об очередном вмешательстве Кремля в зарубежный избирательный процесс", – высказался Ткаченко.

Читайте такжеВ США отреагировали на" красные линии " Кремля в отношениях Украины и НАТОМинистр напомнил, что сама Россия практикует ограничение деятельности международной прессы благодаря статусу "иноагентов".

"Руководитель Russia Today заявляет, что Youtube-канал RT DE на 4-м месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, но забывают напомнить, что на раскрутку просмотров и увеличения аудитории нескольких каналов, включая RT, Кремль выделяет сотни миллиардов рублей", – отметил глава МКІП.

В связи с этим Ткаченко вспомнил историю с закрытием телеканалов из "пула Медведчука".

"Рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи, навязываемой кремлевской пропагандой. Украинский опыт запрета тройки каналов Медведчука, а также блокировки пропагандистских соцсетей показывает, что это – фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять", – добавил Ткаченко.

В то же время в правительстве Германии отметили, что блокирование RT на территории страны произошло по решению самой платформы.

Что предшествовало

Накануне ​​YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления из-за нарушения принципов сообщества.

Тогда в МИД РФ заявили, что проекты "подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии" со стороны YouTube.

В ответ председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил YouTube в "двойных стандартах" и заявил, что вопрос удаления из видеохостинга кремлевских пропагандистских телеканалов надо рассматривать в ООН.

Автор: Яна Ставская