Все ваши банковские операции, социальные сети, мессенджеры, электронная почта, сервисы такси и доставки - фактически все завязано на личный телефонный номер. И подумайте, у кого он есть: близкие, друзья, приятели, коллеги, клиенты, потенциальные клиенты, рабочие контакты, знакомые... то есть, это уже давно не что-то действительно личное. Поэтому кража сим-карты может быть даже более опасной, чем потеря паспорта.

Как она происходит? Способов много. Обычно, мошенники собирают информацию о человеке в интернете, где личными данными часто делимся мы сами, и обращаются к мобильному оператору за перевыпуском сим-карты, ссылаясь на похищение или потерю телефона.

При первой возможности продублируйте обращение к мобильному оператору письменно. Также заблокируйте банковские карты в телефонном режиме

Если сим-карта не зарегистрирована по паспорту или абонент не установил запрет на ее дистанционную замену, мошенник может перевыпустить симку одним звонком в службу поддержки оператора.

Если же карточка привязана к паспортным данным, похитить ее значительно сложнее. Для перевыпуска необходимо предъявить паспорт, на который зарегистрирован номер, и присутствовать в сервисном центре лично. Впрочем, и в таком случае злоумышленник может использовать поддельный паспорт или доверенность якобы от имени абонента. Не следует исключать и человеческий фактор - дубликат сим-карты мошенник может получить, сговорившись с работником сервисного центра или из-за его халатности.

Можно ли защититься от мошенников? По крайней мере стоит придерживаться нескольких правил:

используйте два номера телефона – один как финансовый (можно выпустить второй виртуальный номер, к которому привязать банковские карты), а второй – для общения;

ограничивайте распространение личной информации в интернете (полное имя, дата рождения, адрес, телефон);

старайтесь не отвечать на незнакомые телефонные звонки (помните, что банк или мобильный оператор никогда не уточняет по телефону номер карты, срок окончания ее действия, CVV, кодовое слово, пароли);

игнорируйте SMS с просьбой перезвонить в банк или к оператору связи;

не открывайте электронные письма от подозрительных отправителей (иногда они могут быть очень похожи на известные адреса), в таких письмах всегда пытаются вытащить с вас информацию переходом по ссылкам или открытием файлов, подтверждением паролей, прохождением авторизации;

ограничьте доступ к номеру телефона в мессенджерах;

не используйте публичные Wi-Fi-сети для входа в интернет-банк, электронную почту;

регулярно проверяйте историю банковских операций и свою кредитную историю. Например, раз в год украинское бюро кредитных историй предоставляет кредитную историю бесплатно, а каждый последующий запрос стоит 50 грн.

Также стоит подумать о защите самого телефона:

установите 8-значный пароль;

для онлайн-банкинга и соцсетей включите двойную аутентификацию, дополнительное подтверждение на банковские операции;

защитите аккаунты сложными паролями (без повторений), используя менеджер паролей;

отключите функцию вывода на экран уведомлений, отображаемых на заблокированном телефоне;

переключите смс-авторизацию в банковской программе на push-уведомления.

Как защитить номер телефона? Предлагаемые меры не гарантируют 100% защиту, но значительно уменьшают риски мошенничества:

зарегистрируйте номер телефона по паспорту;

обратитесь к мобильному оператору с письменным заявлением о возможности перевыпуска сим-карты исключительно при вашем личном присутствии и запрете выдачи дубликата сим-карты по доверенности;

установите запрет на дистанционную замену сим-карты;

установите секретное слово (на случай замены сим-карты);

измените стандартный пин-код;

защитите личный кабинет на сайте мобильного оператора или в мобильном приложении;

можно приобрести резервную сим-карту, чтобы в случае похищения номера оперативно заблокировать карту мошенников.

Если мобильная связь и интернет внезапно исчезли, немедленно свяжитесь со службой поддержки оператора и выясните причины. Если узнаете о замене сим-карты, сразу заблокируйте номер. При первой возможности продублируйте обращение к мобильному оператору письменно. Также заблокируйте банковские карты в телефонном режиме и письменно сообщите банки о компрометации сим-карты с просьбой отменить все проведенные после замены сим-карты операции. Замените пароли к онлайн-банкингу, электронной почте, соцсетям.

Аналогично действуйте и в случае похищения или потери мобильного.

Если вы все-таки стали жертвой мошенничества с использованием сим-карты, то минимизировать негативные последствия также возможно.

Если есть основания полагать, что мошенники получили доступ к копиям личных документов, необходимо оформить новый паспорт

В первую очередь, обратитесь в полицию (по номеру "102" и продублируйте письменно) с заявлением о похищении денежных средств с банковской карты (ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований. В рамках уголовного производства можно установить информацию о местоположении мобильной и базовой станции связи, в зоне действия которой находился номер телефона.

Кроме того, можно подать судебный иск к оператору мобильной связи и/или банку с требованием компенсировать имущественный и моральный ущерб, в том числе вернуть утраченные средства. Если вина оператора мобильной связи и / или банка будет доказана (например, ненадлежащая идентификация лица, нарушение нормативных требований), причиненный вред будет подлежать возмещению.

В случае оформления кредита на владельца похищенного номера, человек не обязан возвращать такой кредит, потому что он не заключал кредитный договор с финансовым учреждением. Здесь речь идет о мошенничестве-завладении чужим имуществом путем обмана.

Однако если не собрать доказательства мошенничества со стороны третьих лиц, не исключено, что пострадавшему придется защищаться в споре с кредитором в суде.

Чтобы не отдавать кредит мошенников, необходимо (кроме немедленного обращения к мобильному оператору и полиции как можно быстрее подать заявление в учреждения, что "выдало" кредит (на горячую линию и продублировать письменно). В заявлении надо указать об отсутствии факта оформления кредита и получения денежных средств с требованием прекратить любые действия по взысканию кредита и распространение ложной информации о его невыплате. К обращению следует приложить копию заявления в полицию, выписку из Единого реестра досудебных расследований и другие материалы (в случае предоставления следователем, прокурором разрешения на разглашение данных расследования), подтверждающие факт мошенничества. Такие документы в дальнейшем могут использоваться как основание для приостановления начислений процентов или штрафных санкций со стороны финансового учреждения, а также служить доказательством для признания кредитного договора недействительным в суде.

Если есть основания полагать, что мошенники получили доступ к копиям личных документов, необходимо оформить новый паспорт.

Возмещение вреда, причиненного в результате мошенничества с сим-картой, требует значительных затрат (привлечение адвоката, уплата судебного сбора и тому подобное). Кроме того, процесс возмещения может занять длительное время. Поэтому возможные риски лучше предупредить. Это сделать значительно быстрее и проще, чем потом бороться с последствиями мошенничества.

Денис Ненов, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры"