Суд разрешил арестовать экс-депутата Жеваго

Сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

Сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

25 мая 2020 года, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит». 27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение.

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По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка. По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка.

Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.

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