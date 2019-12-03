Суд разрешил арестовать Жеваго

Постановление суда позволяет задержать подозреваемого за пределами Украины и выдать его компетентным органам Украины.

Суд разрешил заочно арестовать экс-нардепа Константина Жеваго, которого подозревают в организации растраты имущества банка «Финансы и кредит» и отмывании средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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«В связи с систематической неявкой в орган досудебного расследования его объявлено в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание», – говорится в сообщении.

Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Константин Жеваго был объявлен в розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и кредит». 27 сентября первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Жеваго проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит» и заочно вручили подозрение.

По данным ведомства, он является бенефициарным владельцем банка. По данным Варченко, в ходе досудебного расследования установлено, что офшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

Впоследствии между банком «Финансы и кредит» и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным.

Жеваго подозревают по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. В июле сообщили о подозрении двум топ-менеджерам банка.

Также по двум уголовным производствам уже сообщено о подозрении семи бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственном розысках.