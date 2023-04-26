Во время телефонного разговора Цзиньпин сказал Зеленскому, что переговоры - "единственное решение войны".

Китайский лидер Си Цзиньпин согласился отправить своих спецпредставителей в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине", цитирует Bloomberg госагентство Китая.

Отмечается, что во время телефонного разговора глава КНР сказал украинскому лидеру, что переговоры - "единственное решение войны".

В недавно выдвинутых 12-ти пунктов Китай настаивал на немедленном прекращении боевых действий с учетом российской позиции. Например, в документе было сказано, что Запад должен снять с России все санкции.

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Страны Запада и Украина отвергли "видение" Китаем "мира", которое может заморозить войну и разблокировать России возможности свободно закупать западные технологии.

В свою очередь, Россия поддерживает прекращение огня при условии, что Киев, Вашингтон и союзники признают "легитимность" аннексированных РФ украинских территорий.

Война в Украине - что известно о позиции Китая

Китай продолжает делать вид "миротворца" в российско-украинской войне, постоянно избегая называть Россию страной-агрессором, а китайские дипломаты неоднократно попадали в международные скандалы, повторяя кремлевские наративы по Украине и другим странам Запада.

По данным западной разведки, КНР уже помогает режиму Путина, в частности, формой или даже бронежилетами для оккупантов.

Западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Например, Spiegel писал еще в феврале 2023-го, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе ZT-180.

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