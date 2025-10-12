Орбан обвинил Евросоюз в стремлении к войне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в стремлении к войне и объявил о начале кампании по сбору подписей против таких планов. Об этом он заявил в сообщении на странице в Facebook.

"Нас ждет жаркая осень. Европа все быстрее дрейфует к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия в конце концов истощится. Сколько это будет стоить и как долго продлится, мы не узнали. Вместо стратегии брюссельцы ограничились лишь мечтаниями", - заявил он.

При этом Орбан заявил, что Венгрия выступает против таких планов и призвал граждан своей страны подписать петицию, чтобы показать, что "венгры не хотят войны".

"Мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны снова показать, что венгерский народ не хочет войны. Поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем в каждом городе и каждой деревне, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", - заявил Орбан.

Орбан неоднократно выступал против военной поддержки Украины и критиковал нашу страну. Он также выступает против вступления Украины в Евросоюз.

Он ранее заявлял, что саммит лидеров Европейского Союза в Копенгагене якобы может повысить угрозу начала новой войны. Орбан отметил, что лидеры стран Евросоюза обсуждают финансовую помощь Украине, а также ускоренное вступление страны в блок с помощью "всевозможных юридических уловок". По его словам, это откровенно провоенные предложения.

