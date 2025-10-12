В области работают Пункты несокрушимости, где можно согреться и зарядить свои гаджеты.

Донецкая область осталась без света из-за российских атак. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, утром оккупанты снова прицельно ударили по энергетической инфраструктуре региона.

"Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить", - отметил Филашкин.

Видео дня

Чиновник добавил, что в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет.

Атаки РФ на украинскую энергетику - последние новости

Как писал УНИАН, 11 октября РФ массированно ударила по Одесской области, в результате чего были повреждены объекты электроэнергетики, поэтому без электроснабжения остались 44 населенных пункта.

Позже мэрия сообщила, что в результате атаки остались без света дома 317 тыс. семей. На утро там, где это технически возможно, специалисты перезаправили из резервных источников объекты критической инфраструктуры и 240 тыс. клиентов.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о самой сложной зиме за все годы войны. По его словам, сегодня тактика врага - это разрушение генерации Украины, поэтому не исключаются ни Харьков, ни Чернигов, ни Сумы.

"Противник целенаправленно бьет по нашим трансформаторным подстанциям, генерирующему оборудованию, поэтому нужно быть готовыми ко всем вызовам", - подчеркнул Терехов.

Вас также могут заинтересовать новости: