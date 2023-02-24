Китай может передать России технологии на самостоятельное изготовление дронов-камикадзе.

Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе ZT-180, сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что производитель этих БПЛА Bingo уже согласился изготовить и испытать 100 прототипов ZT-180 перед передачей беспилотников России к апрелю 2023 года.

Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку массой от 35 до 50 кг. Конструкция этих БПЛА может быть аналогична конструкции иранского Shahed-136.

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Кроме того, Bingo планирует поставлять компоненты и технологии в Россию, чтобы страна могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.

Издание также отмечает, ссылаясь на полученную информацию, что в 2022 году у Китая уже были планы оказать российским военным гораздо более существенную поддержку, чем было известно ранее. Компании, находящиеся под контролем Народно-освободительной армии Китая, планировали поставлять запасные части для российских истребителей Су-27 и других моделей.

Китаем уже были разработаны планы по подделке товаросопроводительных документов, чтобы части для военных самолетов выглядели как запасные части для гражданской авиации.

Война в Украине - позиция Китая

Пекин продолжает последовательно перекладывать вину за войну в Украине из России на Европу и США. Коммунистический Китай также поддерживает пророссийскую риторику в ООН, которую никак нельзя назвать "нейтральной".

Накануне в США заявили, что Китай рассматривает поставку РФ летального вооружения дня войны против Украины. Вместе с тем, по данным западной разведки, КНР уже помогает режиму Путина, в частности, формой или даже бронежилетами для оккупантов.

На фоне этих разговоров в МИД Китая сделали ряд громких заявлений по "мирному урегулированию" войны в Украине. Накануне китайское министерство опубликовало соответствующий план, состоящий из 12 пунктов. Западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России.

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