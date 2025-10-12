Осенью и зимой конденсат и запотевание лобового стекла могут стать серьезной проблемой.

Водителям посоветовали "протирать картошкой" лобовое стекло своих автомобилей осенью перед наступлением холодной зимы. По мнению экспертов, этот продукт может "значительно улучшить" видимость во время поездок. Об этом пишет Express.

"С наступлением холодных ночей конденсат и запотевание лобового стекла могут стать серьезной проблемой, ухудшающей обзор дороги для водителей. В то же время замерзшие лобовые стекла, лед и сильный дождь могут оказать значительное влияние на транспортные средства в последние месяцы 2025 года. Как ни странно, картофель был рекомендован как средство, помогающее в этом, поскольку содержащийся в нем крахмал образует "защитную пленку", которая имеет важный гидрофобный эффект", - объясняют в материале.

Согласно MotorMatch, для достижения лучших результатов, водителям стоит разрезать картофель пополам и потереть открытой стороной внешнюю поверхность лобового стекла, ведь крахмал действует как защитный барьер. Водителям советуют потереть картофелиной авто накануне сильного мороза или ливня.

Видео дня

"Это дает крахмалу время сформировать защитный слой на лобовом стекле, благодаря чему водители, вероятно, заметят меньше инея и льда на следующий день. На следующее утро водители могут смыть остатки картофеля с помощью стеклоочистителей", - добавляют в Express.

В MotorMatch подчеркнули, что этот простой способ является естественной альтернативой химическим средствам. В то же время они отметили, что эта концепция является экономически выгодной и экологической, что является еще одним преимуществом для водителей.

Также картофель является недорогим, а приобрести его можно на рынках и в большинстве супермаркетов.

"Это может показаться необычным, но натирание разрезанной стороной картофеля лобового стекла может дать значительный эффект. Крахмал образует защитную пленку, которая предотвращает прилипание влаги к поверхности, поэтому мороз не будет так легко оседать в течение ночи, а конденсат будет менее подвержен образованию во время дождливой или влажной погоды. Крахмал создает гидрофобный эффект, то есть капли воды не прилипают к стеклу. Это может улучшить видимость во время сильного дождя, поскольку вода стекает с лобового стекла ровным слоем, а не разбрызгивается на капли, отвлекающие внимание", - подчеркнули в MotorMatch.

В то же время другие эксперты призвали участников дорожного движения не полагаться на простые "интернет-лайфхаки".

"Другой лайфхак предлагает натереть внутреннюю сторону окон половиной картофелины, чтобы предотвратить их запотевание. Мы не рекомендуем натирать окна чем-либо, что может загрязнить их и ухудшить вашу способность четко видеть дорогу", - предупредили они.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты рассказали, какие автомобили лучше не арендовать. По их словам, в этот перечень вошли такие модели, как Chevrolet Sparky, Mitsubishi Mirage, Nissan Versa, Jeep Compass и Chrysler Pacifica.

Также механик рассказал, как правильно прогревать автомобиль зимой. Он заверил, что большинству современных автомобилей потребуется для этого всего "30 секунд, если не меньше".

Вас также могут заинтересовать новости: