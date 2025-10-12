Всего на этом направлении штурмовые подразделения продвинулись вперед на 3,5 км на участке фронта шириной 5 км.

Военные 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с 33 отдельным штурмовым полком освободили село Малые Щербаки Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба 24 отдельного штурмового балкона "Айдар". "Подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении", - сообщили в подразделении и добавили, что теперь населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Как сообщил в соцсети глава управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько, успехи на Запорожском направлении не ограничиваются только зачисткой Малых Щербаков.

Он уточнил, что также была зачищена территория села Щербаки, прилегающие территории и частично освобождено село Степное. В целом, по его данным, штурмовые подразделения продвинулись вперед на 3,5 км на участке фронта шириной 5 км.

Напомним, оккупантам удалось продвинуться на этом участке фронта в марте и июле.

Ситуация на Запорожском направлении

В конце весны главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что россияне начали активное наступление на Запорожском направлении. В связи с этим украинские военные начали контрнаступательные мероприятия, в результате которых ВСУ достигли успеха в продвижении в восточной части Запорожской области.

По данным аналитиков ISW, геолокационные кадры показывали, что Силы обороны восстановили контроль над Темировкой к северо-востоку от Гуляйполя.

