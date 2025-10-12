Только за эту неделю враг применил против Украины более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

Россия позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что в течение недели многие регионы Украины находились под обстрелами и во многих сейчас звучит воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

"Россия продолжает воздушный террор наших городов и общин, усиливает удары по нашей энергетике. Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в целом только за эту неделю враг применил против Украины более 3 тысяч 100 дронов, 92 ракеты и около 1 тысячи 360 управляемых авиационных бомб.

Зеленский отметил, что везде, где нужно, соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия ударов и проводят ремонтные работы.

"Москва позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. Именно поэтому нельзя позволять никакого ослабления давления. Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, - все должно оставаться на столе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. "Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке", - отметил президент.

Российские обстрелы - последние новости

Как сообщалось, Артем Некрасов, первый заместитель министра энергетики Украины отметил, что российские оккупанты изменили тактику ударов по энергетическим объектам нашей страны и теперь атакуют точечно.

Так, если два-три года назад враг выбирал крупные объекты передачи электроэнергии и бил по ним практически одновременно, то сейчас он работает от региона к региону.

Напомним, ночью 11 октября армия РФ нанесла дроновой атаки по энергетической инфраструктуре Одесской области. Без электроснабжения остались 44 населенных пункта. В Одессе из-за атаки были определенные проблемы с работой городского электротранспорта.

Кроме того, сообщалось, что Донецкая область осталась без света из-за вражеских обстрелов.

