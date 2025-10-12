У нее начались конфликты с командованием, которое знало, что она хочет перевестись, но ей не позволяли этого сделать.

К самовольному оставлению части (СОЧ, далее СЗЧ) военнослужащую подтолкнул перевод с должности снайпера на должность оператора полевой бани.

Об этом в интервью "Армия TV" рассказала разведчица и пилотесса 33 отдельного штурмового полка с позывным "Султан". "Крайней точкой стало... Взвод наш расформировали, разбросали кого куда: кого в разные механизированные батальоны на разные должности, а меня, как поиздевались, ударили по самому больному - бросили во взвод материально-технического обеспечения на должность оператор полевой бани", - сказала она.

В то же время для "Султан", которая всегда хотела быть "на боевых", это было "ударом ниже пояса". "Куда меня в тыл заперли? Что это такое? Была снайпером, стала банщиком", - отметила военнослужащая и добавила, что побратимы насмехались над ней.

Кроме того, у нее начались конфликты с командованием, которое знало, что она хочет перевестись, но ей не позволяли этого сделать.

Так, знакомый посоветовал ей пойти в СЗЧ ради перевода служить в другое место. В то же время дальше, когда она прибыла в батальон резерва, ей "немножко крылья обломали" и сказали, что по отношению ее не отпустят, и служить она пойдет туда, куда ее отправят.

"Нас там "мариновали" с побратимом 2,5 месяца", - сказала "Султан" и добавила, что впоследствии им сказали собирать вещи, и что они едут в 110 бригаду.

Позже она через "Армия+" перевелась в 33 отдельный штурмовой полк. Некоторым ее собратьям отношение о переводе подписывали не сразу.

"Султан" также высказалась за то, чтобы существовала разная градация наказаний в отношении тех, кто совершил СЗЧ, находясь на тыловых и на боевых должностях:

"Мы побыли в СЗЧ совсем недолго, для того, чтобы перевестись. А есть люди, которые идут в СЗЧ с целью не возвращаться. Просто где-то спрятаться и не продолжать службу. Видимо, с такими людьми надо немного иначе общаться. Все, пожалуй, должно иметь более индивидуальный подход", - сказала она.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщалось, ранее Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки отмечал, что только в прошлом месяце, по официальным данным, в СЗЧ ушли 19 тыс. 44 человека. А с начала года около 160 тыс. военных.

По словам Луценко, это не точная цифра, случаев СЗЧ гораздо больше, а 160 тыс. это количество зарегистрированных уголовных производств по СЗЧ в Государственном бюро расследований.

