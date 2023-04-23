Накануне китайский посол во Франции стал причиной дипломатического скандала из-за фразы о том, что Крым может территориально не принадлежать Украине.

Министерство иностранных дел Франции наконец-nj отреагировало на скандальные слова китайского посла Лу Шайе, который представляет МИД КНР в Париже.

Напомним, что накануне чиновник вызвал дипломатический скандал, заявив, что Крым может территориально не принадлежать Украине. В МИД Франции отметили, что с "ужасом восприняли" соответствующее заявление, пишет Le Figaro.

Там призвали Китай объяснить, отражают ли подобные слова общую позицию страны или же это собственное мнение Лу Шайе. Париж надеется, что Китай все же имеет другие взгляды.

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Также издание напомнило, что территории Украины в границах 1991 года вместе с Крымом официально признали все страны ООН, включая Китай.

Издание указывает, что на данный момент поведение лидера КНР Си Цзиньпина трудно трактовать однозначно. За более чем год полномасштабной войны он до сих пор не провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на соответствующие призывы.

Однако лидер КНР уже успел посетить с визитом Москву, таким образом подтвердив свои намерения продолжать партнерство с диктатором Владимиром Путиным, пишет Le Figaro.

Заявление посла Китая во Франции вызвало дипломатический скандал

Напомним, что 22 апреля посол КНР во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик, заявив, что территории таких стран не имеют соответствующего статуса в международном праве. Он отдельно отметил, что вопрос о том, принадлежит ли Крым Украине, зависит от восприятия ситуации.

На такое заявление сразу отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По его словам, у Лу Шайе, похоже, есть подозрительные проблемы с географией. Ведь его слова противоречат официальной дипломатической позиции КНР.

Также такому заявлению возмутились бывшие страны СССР, в частности, Эстония.

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