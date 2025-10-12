Из-за дефицита рабочей силы Россия нуждается в иностранных работниках.

Служба внешней разведки Украины (СВР) заявила, что количество индийских рабочих в России за последние пять лет выросло в 22 раза из-за постоянного дефицита рабочей силы в стране. По словам разведчиков, Северная Корея также стала основным источником новых работников для РФ, ведь дискриминационная политика в отношении мигрантов из Центральной Азии, которые с 1990-х годов составляют большинство иностранной рабочей силы в России, продолжается, несмотря на дефицит. Об этом пишет Kyiv Post.

В службе отметили, что количество "въездов с целью работы" для индийцев выросло с 813 в 2020 году до 17 700 в 2025 году, что говорит о том, что рост был вызван дефицитом рабочей силы, "особенно в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве".

"Ежегодно около 150 000 работников покидают только российский агропромышленный комплекс", - добавили во внешней разведке.

Как отметили в заявлении ведомства, РФ сосредоточилась на Южной Азии "после введения ограничений для мигрантов из стран СНГ", речь идет о возглавляемом Москвой Содружестве Независимых Государств, в которое входят постсоветские страны, такие как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

"Эти ограничения, вероятно, были усилены террористическим нападением в концертном зале "Крокус" в Москве в марте 2024 года, совершенным исламскими экстремистами из Центральной Азии", - подчеркнули в Kyiv Post.

Также российский диктатор Владимир Путин после визита в Таджикистан выразил обеспокоенность относительно мигрантов, отметив, что несмотря на то, что РФ нуждается в иностранных работниках, они должны быть законопослушными гражданами.

По данным СВР, количество индийцев, которым будут выданы рабочие визит в РФ, до 2025 года может удвоиться по сравнению с предыдущим годом, однако сейчас уже распределено 71 800 квот из общего количества 234 900 в год.

Кроме того, в разведке говорят, что Россия рассматривает возможность приема мигрантов и из Непала, Вьетнама и Бангладеша.

"Эти выводы появились на фоне новых сообщений об индийцах, захваченных во время боевых действий на стороне российских войск, один из которых утверждает, что его заставили воевать после того, как он сначала приехал в Россию на обучение", - напомнили в издании.

Также СВР обвинила Москву в нарушении санкций ООН из-за использования северокорейских рабочих, отметив, что мигранты работают в условиях, которые похожи на современное рабство.

"Тысячи из них въезжают в Российскую Федерацию под видом студентов, якобы проходя стажировку, но на самом деле работают в нечеловеческих условиях. Это является прямым нарушением санкций ООН, которые подписала сама Россия", - добавили в разведке, ссылаясь на резолюцию 2397 Совета Безопасности ООН, которая требует от государств-членов "репатриировать всех [северокорейских] граждан, которые получают доход".

Разведчики отметили, что мигранты часто работают по много часов, а их доход делят между собой Пхеньян и российские компании.

"Корейцы работают шесть дней в неделю, иногда до 20 часов в день, а их зарплаты делят между собой власти КНДР и российские компании", - рассказали в ведомстве.

Россия и КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Северная Корея заявила о полной поддержке агрессии РФ в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении КНДР и России, которое было сделано накануне 80-й годовщины основания правящей в Северной Корее партии "Трудящиеся Кореи".

В то же время Newsweek сообщал, что Северная Корея получила от России технологии атомных подводных лодок. В частности стало известно, что в первой половине года Россия поставила КНДР "два-три модуля для атомных подводных лодок", включая реактор.

Также другие модули включали турбину и систему охлаждения, которые являются основными компонентами ядерной силовой установки подводной лодки.

