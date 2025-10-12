Телеведущий также рассказал, вспоминает ли сейчас свою жизнь в РФ.

Известный телеведущий Алексей Суханов назвал причину, по которой прекратил работать на российском телевидении.

Не секрет, что мужчина большую часть своей жизни прожил в РФ и имел там успешную карьеру. Однако в 2008 году его со скандалом уволили с телеканала.

"Я громко ушел с НТВ в 2008 году во время одной из "газовых войн" между Москвой и Киевом. Меня уволили именно за украинский вопрос. Я прочитал сообщение "Интерфакса", которое подтверждало, что Киев держат в изоляции и никаких предложений от Москвы не поступало. Я прочитал, что Киев, наоборот прислал "Газпрому" свои предложения по решению этого вопроса. И меня из-за этого уволили", - вспомнил журналист в интервью "И Грянул Грэм".

Алексей добавил, что сейчас старается не вспоминать свою жизнь в РФ, но понимает, что получил большой опыт работы в журналистике.

"Я о российском периоде своей жизни не вспоминаю совсем. Я это вычеркнул раз и навсегда. Даже на физиологическом уровне мне это неприятно. Однако, что дал мне опыт в России? Он дал мне многое. НТВ допутинского периода дало мне знания, что такое новости, каким должно быть информационное вещание", - отметил Суханов.

