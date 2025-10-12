В некоторых странах проще напоить авто, чем себя - этому есть простое объяснение.

Топливо и вода — две вещи, без которых невозможно представить современную жизнь. Однако мы редко задумываемся, что оба этих ресурса стоят денег, а иногда и довольно немалых. В большинстве стран мира вода считается одним из самых доступных продуктов, ведь без неё человек не проживёт и дня. Но, как ни странно, бывают места, где всё наоборот — там бензин дешевле, чем бутылка воды.

Такое происходит не потому, что вода вдруг стала "роскошью", а потому что нефть в этих странах льётся рекой, а государство активно поддерживает низкие цены на топливо, щедро субсидируя его стоимость. Wion подготовило список из шести таких стран.

Ливия

В Ливии топливо стоит около $0.03 за литр (~1,20 грн), тогда как бутылка воды обходится примерно в $0.45 (~18 грн). Богатые нефтяные ресурсы и государственные субсидии делают бензин крайне дешёвым, тогда как вода дорожает из-за её нехватки и проблем с поставками.

Венесуэла

В Венесуэле литр бензина стоит около $0.02 (~0,80 грн), а литр бутилированной воды — примерно $0.60 (~24 грн). Невероятно щедрые субсидии делают топливо почти бесплатным, но экономический кризис и перебои с инфраструктурой поднимают цены на воду.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии литр топлива стоит около $0.58 (~23 грн), тогда как литр воды может обойтись в $1.20 (~48 грн). Огромные запасы нефти позволяют держать низкие цены на бензин, но вода остаётся дорогим ресурсом из-за пустынных условий и затрат на опреснение.

Кувейт

В Кувейте литр бензина стоит около $0.34 (~14 грн), а литр воды — около $1.50 (!60 грн). Богатство нефтью и государственные субсидии делают топливо доступным, тогда как вода обходится дорого из-за расходов на опреснение морской воды.

Ангола

В Анголе литр бензина стоит примерно $0.33 (~13 грн), а вода — около $0.80 (~32 грн). Несмотря на экономические трудности, субсидии на топливо помогают удерживать цены на бензин низкими, в то время как вода дорожает из-за проблем с доставкой и инфраструктурой.

Алжир

В Алжире литр топлива стоит около $0.34 (~14 грн), тогда как литр воды — примерно $0.50 (~20 грн). Доходы от нефти позволяют правительству субсидировать бензин, но затраты на транспортировку и очистку делают воду дороже.

