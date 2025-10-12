Ситауция на границе между двумя странами обостряется.

Ситуация на границе между Афганистаном и Пакистаном обостряется. В воскресенье Афганистан заявил об убийстве более полусотни пакистанских солдат в ходе ночной пограничной операции в ответ на неоднократные нарушения своей территории и воздушного пространства.

Как пишет AP, главный представитель правительства Талибана Забиулла Муджахид заявил, что афганские силы захватили 25 позиций пакистанской армии, 58 солдат были убиты и 30 ранены.

"Ситуация на всех официальных границах и фактических границах Афганистана находится под полным контролем, и незаконная деятельность в значительной степени предотвращена", — заявил Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. Пакистан пока не подтвердил информацию о потерях.

До того, как афганская сторона заявила о потерях, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил нападение и заявил, что армия страны "не только дала достойный ответ на провокации Афганистана, но и уничтожила несколько его позиций, вынудив его отступить".

Высокопоставленный представитель пакистанских служб безопасности сообщил, что афганские силы открыли огонь в нескольких северо-западных приграничных районах провинции Хайбер-Пахтунхва, включая округа Читрал, Баджаур, Моманд, Ангур-Адда и Куррам. Он также сообщил, что пакистанские войска ответили применением тяжёлого вооружения в районе Тираха в округе Хайбер и через границу в афганской провинции Нангархар.

Между двумя странами проходит граница протяжённостью 2611 километров, известная как линия Дюранда, однако Афганистан никогда её не признавал.

Пограничный переход Торхам, один из двух основных торговых путей между двумя странами, не открылся в воскресенье в обычное время — в 8:00 утра. Переход в Чамане также был закрыт.

Обострение ситуации - что известно

На границе между Афганистаном и Пакистаном начались тяжелые бои. Они проходят вдоль всей линии Дюранда.

Отмечается, что силы террористической группировки "Талибан" и пакистанская армия открыли огонь друг по другу на фоне обострения отношений между странами. По данным СМИ, в ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции.

