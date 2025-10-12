Сестра звезды поделилась радостным известием.

В семье известной украинской певицы Софии Ротару пополнение. Как отметила сестра артистки - Аурика - недавно их две племянницы родили трех мальчиков в один день.

Этой радостной вестью Ротару поделилась в интервью изданию Главком. Она отметила, что одна из новоиспеченных мамочек - София Хлябич (более известная как певица Sonya Kay) - родила близнецов, а ее двоюродная сестра Анна - сына.

Кстати, одна из племянниц звезды не афишировала свою беременность в соцсетях. Известно, что 34-летняя София пять лет назад вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова и сейчас впервые стала мамой. По словам Аурики Ротару, женщина рожала сыновей в Черновцах.

Видео дня

А вот для второй племянницы Анны новорожденный малыш стал вторым ребенком. Как назвали малышей - певица не отметила.

Напомним, ранее в России заявили, что семья певицы Софии Ротару платит налоги в их бюджет. Причиной называют попытки сохранить право на недвижимость "Виллу София", которая находится в Ялте.

Вас также могут заинтересовать новости: