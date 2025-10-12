Она уже воспитывает двоих детей.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук неожиданно заговорила о пополнении в семье. Она призналась, планирует ли родить еще детей.

Актриса ответила на вопросы своих подписчиков в своем блоге в Instagram. Фаны поинтересовались, хочет ли Анна иметь еще детей, поскольку она очень любит малышей.

По словам Саливанчук, это вполне возможно. Однако сначала она должна встретить мужчину, которому сможет доверять, а уже потом думать о следующей беременности. В мечтах у звезды - родить двух дочерей.

"Еще бы с радостью родила двух девочек, но сначала надо встретить настоящего мужчину, который хочет детей", - отметила она.

Стоит отметить, что 40-летняя актриса уже воспитывает двух сыновей - 10-летнего Глеба и 5-летнего Никиту. Недавно Анна развелась со своим мужем и отцом детей - Александром Божковым.

Саливанчук также рассказала, каким должен быть ее новый избранник. В частности, она ответила, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы быть рядом с ней.

"Больше, чем я, потому что мужчина должен быть сильнее и увереннее", - написала звезда.

Недавно Анна Саливанчук также откровенно рассказала, поддерживает ли отношения со своим бывшим мужем-нардепом Александром Божковым. Пара развелась два года назад и имеет двух общих детей.

