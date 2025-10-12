Известная телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала своих младших детей - 9-летнего Валерия и 8-летнюю Евдокию. Вместе они прогулялись по улицам осеннего Лондона, где сейчас проживают.
Звезда телевидения очаровала поклонников новыми фотографиями с осенней атмосферой. В своем блоге в Instagram она опубликовала кадры с сыном и дочерью.
Оля выбрала стильный повседневный образ - клетчатую рубашку, джинсы и удобную обувь. Евдокия была в легком платье с цветочным принтом, а Валерий - в футболке и спортивных штанах.
На этих кадрах семья выглядит счастливой: они наслаждаются временем вместе в местном парке. Дети собирали пожелтевшие листья и с радостью проводили время на природе.
Подписчики ведущей засыпали ее комплиментами и отметили поразительное сходство с детьми. В частности, младшую дочь Ольги назвали ее маленькой копией:
- "Дочь на вас очень похожа".
- "Какие красивые фотографии".
- "Оля, у вас очень красивые дети".
Стоит отметить, что Ольга Фреймут родила сына Валерия и дочь Евдокию в браке с российским предпринимателем Владимиром Локотком. Она редко показывает фото в полном семейном составе, но известно, что семья ведущей проживает в столице Великобритании в Лондоне.
В свою очередь старшая дочь Фреймут Злата Митчелл живет и учится в США. Недавно девушка рассказала, планирует ли возвращаться в Украину.