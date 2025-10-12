Вместе они создали не один проект.

Известный украинский кинорежиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о романе с актрисой Наталкой Денисенко. Он откровенно рассказал, какие именно отношения между ними.

В комментарии программе "Ближе к звездам" режиссер расставил все точки над "і". Комаровский признался, действительно ли между ним и Денисенко возникли чувства, глубже дружбы.

Алексей довольно резко отреагировал на слухи, которые время от времени распространяются в сети, обратившись к комментаторам:

"Тому, кто говорит - привет, пофантазируйте еще что-то".

Он добавил, что с Наталкой у него исключительно рабочие отношения. Вместе они уже сняли не один проект, в том числе и кинохит "Когда ты выйдешь замуж?".

"У нас с ней творческий, профессиональный, дружеский роман только в создании фильмов", - отметил режиссер.

К слову, этот творческий тандем отправился в совместную командировку в Болгарию. К Комаровскому и Денисенко присоединились актеры Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк и Анастасия Цымбалару. Вместе команда будет снимать продолжение комедии "Когда ты выйдешь замуж?".

Наталке Денисенко, кроме отношений с Алексеем Комаровским, в последнее время приписывают роман с моделью Юрием Савранским. Актриса лишь подогрела эти разговоры, поделившись планами относительно следующей свадьбы.

