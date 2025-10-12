Их настораживает то, что этот процесс хоть и медленный, но беспрерывный. Они не могут точно спрогнозировать, к чему это все приведет.

На первый взгляд, Гималаи кажутся незыблемыми, но под ними происходит процесс, который может перевернуть научное понимание самой Земли.

Как пишет Ecoticias, происходящее под Тибетом тревожит и все потому, что ученые начинают понимать, что речь идет не просто о медленном росте гор, а о континенте, который, возможно, буквально разрывается на наших глазах. Отмечается, что Гималаи поднимаются медленно, но их скрытый двигатель остается неясным.

Гималаи образовались около 60 млн лет назад, когда Индия, тогда еще остров, столкнулась с Евразией. Этот удар вызвал изгиб земной коры, создав самые высокие горы. На сегодняшний день движение Гималаев не остановилось и по сей день горный хребет продолжает подниматься, миллиметр за миллиметром, как будто в замедленной съемке.

Видео дня

Но геологов задачит не только это. Главным образом они хотят понять нечто менее очевидное: куда на самом деле движется Индийская плита. Десятилетиями существовали две основные гипотезы:

Одна утверждала, что плита просто горизонтально скользит под Тибетом, словно ковер, засунутый под диван.

Другая утверждала, что самая плотная ее часть погружается в мантию Земли.

Но, недавние исследования указывают на другой, тревожный ответ. Индийская плита не просто скользит или тонет: она разделяется на два слоя. Верхний слой, более легкий, продолжает скользить под Тибет, а нижний - расслаивается, то есть отделяется и погружается в мантию. Исследование также выявило наличие вертикального разлома, настоящего "разрыва плиты", где часть отделяется неповрежденной. Ученые пришли к такому выводу, учитывая данные по трем основным направлениям:

Горячие источники в Тибете: в ходе экспедиции ученые проанализировали около 200 природных источников. В некоторых из них они обнаружили гелий-3, изотоп, который может выделяться только в мантии, что позволило выявить места, где плита, по-видимому, разрывается.

Сейсмические волны: данные, полученные с сотен станций, показали наличие подземных "блоков", указывающих на разделение нижней части плиты.

История самой плиты: до столкновения Индийская плита была разной толщины, что способствовало неравномерным разрывам при контакте с Евразией, поэтому сама Азия может разделяться на две части в режиме реального времени. Когда континенты разрываются, за ними следуют землетрясения.

Мысль о том, что континент может расколоться уже сейчас, звучит как научная фантастика, но последствия этого вполне реальны. Более того, Энн Мельцер, сейсмолог из Университета Лихай, подчеркнула важность подобных открытий:

"Почти каждый массив суши на Земле образовался в результате серии столкновений, подобных Гималаям. Поэтому понимание того, как сталкиваются континенты, проливает свет не только на современный ландшафт, но и на опасность землетрясений, которые могут возникнуть вдоль древних континентальных столкновений".

У ученых пока нет прямых доказательств того, что подземный разлом вызывает сейсмические толчки, но они видят явные признаки того, что внутренние напряжения Земли проявляются и на поверхности.

Другие новости науки

Гора Эверест является самой высокой в мире, если измерять ее от уровня моря, но будет ли так всегда? Геологи долго искали ответ и, похоже, все же нашли.

Вас также могут заинтересовать новости: