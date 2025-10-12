Теоретически у россиян может получиться средство для противодействия дронам, но пока ни один из его компонентов не готов к эксплуатации.

Российский модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М готовится к испытаниям и может иметь потенциал для того, чтобы сбивать беспилотникам.

Как отмечает военный портал Defence Express, российская Объединенная авиастроительная коропорация выпустила первый модернизированный борт и еще два находятся на производстве.

При этом речь идет не о серийном производстве, а об экспериментальной партии, которая в целом будет состоять из трех машин.

В Defence Express отметили, что Як-130М продвигался не только как учебный, а как штурмовик. Для этого была установлена бортовая радиолокационная станция 130Р и оптико-электронная станция СОЛТ-130К (в подвесном контейнере), что должно позволить поражать наземные цели.

Кроме применения высокоточных средств "воздух-земля" с лазерным и спутниковым наведением также указывается возможность использования вооружения "воздух-воздух". "То есть теоретически он может стать "охотником за беспилотниками" и здесь даже можно найти интересное вооружение", - говорится в сообщении.

Так, хотя у россиян нет аналога комплекта APKWS для 70-мм НАР, которым Украина и США сбивают дроны, они имеют управляемый вариант НАР - С-8Л. Он так же имеет полуавтоматическое лазерное наведение и предназначался для беспилотника "Термит", который вроде бы запустили в серию, но при необходимости может быть интегрирован на другую платформу.

"И учитывая упомянутую выше возможность использования вооружения с лазерным наведением с Як-130М, то теоретически можно сделать "дронобойку", особенно благодаря наличию бортового радара, что облегчит обнаружение", - отмечает издание.

Издание указало, что пока ни самолет ни сама ракета С-8Л не пошли в серийное производство.

Российские Як-130М

Как сообщалось, в РФ построили первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М, созданного на базе учебного Як-130. Самолет направили на наземные и летные испытания. Кроме этого ведется сборка еще двух бортов.

Як-130М иногда называют "истребителем для бедных". Основной целью модернизации базового самолета является расширение его боевых возможностей.

