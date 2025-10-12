Беларуский диктатор уверен, что "друг Дональд" его не подведет и оставит Украину без ракет.

Украина вряд ли получит американские ракеты "Томагавк", а разговоры о них являются лишь риторикой. Такое мнение в интервью российским пропагандистам высказал самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко.

По его мнению, в вопросе возможной поставки ракет Tomahawk Украине "нам нужно успокоиться".

"Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особая тактика. Он где-то там пожестче действует. А потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит", - сказал Лукашенко.

Видео дня

Он выразил мнение, что сегодня мир "многообразен" и "против любого яда есть противоядие". Лукашенко уверен, что президент США это хорошо понимает.

"И чтобы не скатится в эту колею, когда к этому серьезному яду будет применено противоядие, он понимает что этого быть не должно и я думаю что до этого не дойдет", — заявил диктатор.

Отношения Трампа и Лукашенко

Как писал УНИАН, известный своей симпатией к диктаторам Трамп недавно решил улучшить отношения США с Беларусью. В частности он частично ослабил санкции против Беларуси и даже провел телефонный разговор с Лукашенко.

Кроме того, известно, что Трамп дарил подарки Лукашенко и даже написал ему письмо с комплиментоами и пожеланиями здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: